Minori: In vista dell’allerta meteo arancione ecco alcuni avvisi per la tutela dei cittadini e del territorio

Tenuto conto di quanto indicato nel bollettino previsionale della giornata odierna e in considerazione dello stato dei suoli, si raccomanda di attivare quanto previsto nelle rispettive pianificazioni comunali e di disporre attenta attività di vigilanza sul territorio tesa a:

verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e a controllare con particolare attenzione le aree fragili e i punti di crisi del territorio;

controllare con particolare attenzione le aree a rischio frana, individuate nei p.s.a.i. dalle autorità di bacino e dei pendii soggetti a fenomeni di erosione;

segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza;

prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.

Inoltre, agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione Rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile:

fino alle ore 16:00 di oggi 01 febbraio 2019

Livello di criticità:

Ordinaria per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta.

Livello di allerta:

Codice colore: Giallo su tutte le zone di allerta.

A partire dalle ore 16:00 di oggi 01 febbraio 2019 e fino alle ore 12.00 del 02 febbraio 2019

Livello di criticità:

Ordinaria per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone 1,2,4,5,6,7 e 8.

Livello di allerta:

Codice colore: Giallo

Livello di criticità:

Moderata per rischio idrogeologico localizzato sulla zone 3.

Livello di allerta:

Codice colore: Arancione.

Bollettino meteo di venerdì 01 febbraio 2019