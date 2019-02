Minori: Torna “Napoli Milionaria” de “il Proscenio” questa sera e domani a Palazzo delle Arti. Ingresso gratuito per i bambini

Questo fine settimana ci saranno, al Palazzo delle Arti di Minori, le ultime due repliche di “Napoli Milionaria”: sabato 9 febbraio alle 20.00 e domenica 10 febbraio alle 18.30. Per l’occasione è stata indetta l’iniziativa “A teatro con mamma e papà” che permette ai ragazzi delle quinte elementari e scuole medie degli istituti comprensivi di Minori, Maiori, Ravello, Scala e Amalfi, di entrare gratuitamente accompagnati almeno da 1 genitore .

Lo scopo dell’iniziativa “ a teatro con mamma e papà” è quello di tentare di far avvicinare i ragazzi al teatro e fargli conoscere uno dei più grandi commediografi di tutti i tempi.

Eduardo De Filippo

È stata un’esperienza teatrale memorabile, sotto tutti i punti di vista, quella che sta quasi per volgere al termine.

Sedici serate di spettacolo , registrando sempre il “sold out”.

Per la “Napoli Milionaria “ del Proscenio ancora numerosi articoli di giornali, elogi ,consensi e tanti apprezzamenti, motivo di orgoglio e di grande soddisfazione.

E non finisce qui: si sta già pensando al seguito.

“ Perché tutto finisce ma non finisce il teatro”.

Non termina la missione di invogliare a guardarsi dentro e fuori, con ironia e spirito critico, di mettere a colloquio il cuore e la coscienza, creando dubbi, smuovendo idee e meravigliando.

Alla chiusura del sipario, o all’ultimo “buio” di domenica prossima, insieme agli applausi del pubblico, scatta in risposta , anche il ringraziamento, nella sua forma più teatralizzante, di tutti i protagonisti.

Rientrano simbolicamente in scena uno per uno, tutti gli interpreti; ognuno si porta al centro del proscenio , si inchina, manda baci, porta la mano al cuore e fa il gesto di donarlo al pubblico, come dimostrazione di gratitudine per il calore espresso e la fiducia accordata.

Il pubblico ha ringraziato gli attori e gli stessi ringraziano adesso tutto il pubblico.

Un doveroso riconoscimento va ancora a tutti coloro che hanno reso possibile il prosieguo di questa magica avventura; dagli attori di varia provenienza, alla regia, agli scenografi, alla costumista , ai tecnici del suono e delle luci , alla segreteria, alla direzione scenica .

Vi aspettiamo, allora per chiudere insieme questa brillante stagione .

Si va ancora in scena con le ultime due repliche SABATO 09 FEBBRAIO ORE 20,00 DOMENICA 10 FEBBRAIO ORE 18,30 MINORI – PALAZZO DELLE ARTI

Veronica Buonocore