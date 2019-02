Minori: Il successo di Napoli Milionaria continua. Il Proscenio aggiunge altre due date

Un successo straordinario quello de “Il Proscenio” con “Napoli Milionaria” tanto da aver aggiunto altre due date al loro spettacolo.

«.. E’ dal 6 gennaio che diciamo stasera è l’ultima, e da quel giorno abbiamo avuto il piacere e l’onore di ritornare in scena altre 10 volte… Grazie al pubblico che continua a seguirci in quest’avventura iniziata lo scorso anno con la messa in scena di Natale in casa Cupiello… un pubblico attento, felice di apprezzare il buon teatro, quello fatto bene… passione attenzione e talento sono i giudizi unanimi ricevuti dal Proscenio…».

Inizia così il post dove comunicano che sabato 9 alle 20,00 e domenica 10 febbraio alle 18.30 sempre presso il Teatro delle Arti a Minori, ci saranno le due nuove repliche dello spettacolo teatrale.

Il testo teatrale «della grande speranza» scritto da Eduardo De Filippo e col quale il drammaturgo napoletano seppe disegnare luci ed ombre della città partenopea, «martoriata» e fortemente provata alla vigilia della fine del secondo conflitto mondiale, è stato brillantemente riproposto a Minori grazie ad una innovativa regia firmata da Lucia Amato.

Una regia a tratti cinematografica quella proposta a Minori, tra giochi di luci e intermittenze di dialoghi che si svolgono lungo «’O vico», perfettamente riprodotto e attraversato talvolta da comparse a commedia in atto, e la stanza interna del «vascio» in cui si vivono freneticamente gli accadimenti.

Ancora una volta saliranno sul palco Andrea Reale – Gennaro lovine; Anna Dumas – Maria Rosaria lovine; Mattia Ruocco – Amedeo lovine; Salvatore Bonito – Il brigadiere Ciappa; Trofimena Bonito – Adelaide Schiano; Giovanni Citarella – Peppe «’o Cricco»; Valerio D’Amato – «’O Miezo Prévete»; Annamaria Esposito – Assunta; Antonio Mansi – Il dottore; Antonio Proto – Pascalino ‘o pittore; Luciana Esposito – Teresa; Federica Civale – Margherita; Enzo Oddo – Errico «Settebellizze»; Antonietta Capriglione – Amalia Iovine;Armando Malafronte – Il ragioniere.

Pertanto, fuori cartellone, la commedia sarà replicata altre due volte presso il Palazzo delle Arti a Minori. Per prenotare il biglietto è possibile contattare la Pro Loco di Minori al numero 089877087.