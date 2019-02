Minori, Costiera amalfitana. E chi lo avrebbe mai detto? Il “Polpo di Cittadinanza” istituito a Minori da Salvatore Criscuolo e raccontato da Angelo Sammarco, che poi Positanonews ha ripreso nella sezione della Costa d’ Amalfi, finiva su Repubblica e su Sky Tg24?

Ieri , sabato , la telefonata di Gaia Bozza già Fan Page e corrispondente Sky da Napoli per la Campania il direttore di Positanonews l’avvocato Michele Cinque che ci racconta come è andata .

“Michele scusa mi dai un contatto per il Polpo di Cittadinanza?”. Sono sceso dalle nuvole mentre ero in bicicletta, le ho dato i riferimenti incredulo , ma Gaia, collega che conosco da sempre , ha visto giusto, la notizia era carina. Non è la prima volta che Positanonews arriva sui media nazionali e internazionali, dai Vip ai fatti di cronaca, visto che siamo nati ben 14 anni fa siamo un punto di riferimento storico per chi cerca notizie online , ma questa è la prima volta che ci capita per una cosa del genere

Il servizio di circa due minuti, girato ovviamente a Minori, ha avuto come protagonista proprio Salvatore che ha spiegato alle telecamere come è nata l’idea di istituire il polpo di cittadinanza.

«In questi mesi c’è un gran parlare del Reddito di Cittadinanza e mi è sorta la necessità di fare qualcosa per i cittadini indigenti – ha dichiarato Salvatore alle telecamere Sky -. Così ho deciso di passare ai fatti e di regalare il pescato del giorno a chi ne fa richiesta».

« Faccio il pescatore da riporto, per passione, c’è l’ho nel sangue – continua Salvatore -. Per ottenere il polpo di cittadinanza non c’è bisogno di compilare moduli o presentare l‘ISEE; basta avvicinarsi alla barca e chiedere. Stamattina è venuto un signore prima intimidito e poi, dopo essere incoraggiato ha preso dei pesci che ha poi cucinato per la moglie allettata. Devo ringraziare il Governo perché adesso posso mettere in moto questo meccanismo».

Elogiata dunque alla dalla televisione nazionale l’idea di Salvatore Criscuolo che, lo ricordiamo, nei giorni scorsi ha collocato un manifestino sulla sua piccola imbarcazione con la seguente scritta: “Si concedono polpi appena pescati a cittadini indigenti. Per ottenerli basta semplicemente avvicinarsi a questa barchetta quando al mattino torna dalla pesca”.

Comunque complimenti alla collega, bravissima , e a chi ha avuto questa idea…