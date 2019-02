Minori. Montascale per la scuola . Reale “Polemiche assurde, il Consiglio di Istituto si esprima”!

Minori, Costiera amalfitana. Sulla vicenda del montascale nella scuola della Cittadina della Costa d’ Amalfi Positanonews riceve una nota del sindaco Andrea Reale che riceviamo e pubblichiamo .

“Con non poche difficoltà il Comune di Minori ha corrisposto alla richiesta del locale Istituto Comprensivo di installazione di un montascale per consentire l’accesso ai piani superiori delle persone con difficoltà motorie.

Tale richiesta risale ad appena un anno fa (per la precisione al 16 febbraio 2018), ed è stata poi rinnovata in data 6 agosto 2018 con dettaglio di argomentazioni. In tali note si precisa testualmente che “la richiesta, oltre a rispondere a criteri di efficacia ed efficienza organizzativa e didattica, consentirebbe di attivare strategie squisitamente volte a promuovere inclusività ed integrazione”. Inoltre, a risoluzione di una problematica concreta presente in Istituto, viene respinta la possibilità di un cambio d’aula per una singola classe, precisando che “resta imperativo che la classe… sia allocata nello stesso piano delle altre classi appartenenti allo stesso ordine di scuola, e si conferma la richiesta di installazione già avanzata”, allegando autorevoli pareri professionali in merito.

Prendendo atto di una esigenza assolutamente fondata e imprescindibile, l’intervento in tempi brevi è stato progettato, finanziato, realizzato, collaudato e consegnato all’Istituto richiedente, al quale compete naturalmente l’utilizzo e la gestione dell’impianto. Impianto che, allo scopo di garantirne un uso consapevole in piena tranquillità, è stato dotato anche di un dispositivo di sicurezza per l’eventualità di improvvisa interruzione dell’energia elettrica.

Tanto chiarito, l’Amministrazione Comunale non può non manifestare stupore e sconcerto di fronte alle assurde polemiche scatenate da persone che, per il ruolo che rivestono e per la funzione che svolgono, dovrebbero non solo conoscere e rispettare la verità dei fatti ma altresì praticare la correttezza verso l’utenza con cui entrano in contatto e con l’istituzione scolastica che intendono rappresentare. Strumentalizzare per finalità probabilmente politiche i bisogni dei soggetti più deboli è operazione vergognosa in sé, oltre che biasimevole nei confronti della scuola in tutte le sue componenti. Attaccare l’Amministrazione Comunale per la colpa di aver doverosamente fatto il suo dovere è al contempo avvilente e ridicolo, e attesta una pochezza d’animo di cui certamente l’Istituto Comprensivo non può essere nella sua interezza responsabile. Lascia francamente allibiti che si accusi un ente per aver fatto quanto la legge impone: abbattere le barriere architettoniche in un edificio pubblico a due piani, e questo al di là di richieste specifiche o di casi concreti (cui, in verità, non andrebbe neanche fatto cenno).

Tanto chiarito, si richiede a questo spett. Consiglio di Istituto di esprimere apertamente una valutazione sulla vicenda, sia per informare compiutamente la cittadinanza che per orientare al meglio i rapporti istituzionali con l’ente locale.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Sindaco

Andrea Reale”