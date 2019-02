Minori: Messo in funzione il nuovo montascale della scuola

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa dell’ amministrazione Reale sul nuovo montacarichi nella scuola di Minori.

La città di Minori prosegue il suo percorso nel segno dell’affermazione dei diritti civili e dell’aiuto ai soggetti più fragili. Con il completamento e la messa in funzione del nuovo montascale presso l’Istituto Comprensivo, può dirsi ben avviato il processo di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, a sostegno di chi ha problemi di mobilità. Naturalmente resta ancora molto da fare, ma è significativa l’attenzione che la cittadinanza e l’Amministrazione Comunale da sempre rivolgono a queste tematiche, e che non verrà meno anche per l’avvenire. Accoglienza e piena integrazione sono punti fermi nell’attività della scuola, che si vede così assegnato l’utilizzo e la gestione di un importante supporto a tutela, appunto, dei bisogni delle persone ma anche dei valori che sono propri dell’intera comunità scolastica.

L’amministrazione