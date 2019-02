Minori: L’assessore Tommaso Manzi della giunta Reale si dimette

L’assessore Tommaso Manzi ha deciso di lasciare la giunta dell’amministrazione di Andrea Reale, a pochi mesi dal voto nel comune di Minori.

La sua decisione,che ha lasciato al sindaco le deleghe a Bilancio, Tributi, Patrimonio, Risorse umane, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Cerimoniale e Innovazione Tecnologica, parte da motivi politici che ha spiegato in un post su facebook pubblicato ieri sul suo profilo personale:

“Poche ore fa ho rassegnato, per motivi politici, le mie dimissioni da assessore al comune di Minori. E’ stata un’esperienza durata circa dieci anni, ricca di significati nei primi cinque, molto deludente nell’ultima parte segnata da divergenze e incomprensioni. Mi ha tenuto legato il senso di responsabilità ed il rispetto per gli elettori che mi hanno accordato la loro fiducia in queste due consiliature. Con l’approssimarsi però della scadenza elettorale, e data la diversità di orientamenti con l’attuale compagine, ritengo opportuno compiere questo passo al fine di consentire ad ognuno di effettuare le proprie scelte liberamente e senza condizionamento alcuno”.

Da qualche tempo i rapporti con i suoi colleghi si erano incrinati. In realtà Manzi non aveva ben accolto l’assegnazione del ruolo di vicesindaco a Sergio Bonito nel gennaio del 2017, già concordate in campagna elettorale, tanto che in quel periodo ci furono molte sovreccitazioni inaspettate all’interno della giunta Reale.

La goccia che però avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la sua opposizione ad alcuni programmi approvati dalla sua stessa giunta.

Nella conclusione del suo post, fa intendere l’apertura di nuove formazioni e possibili scenari, quindi non una definitiva uscita di scena, ma soltanto un allontanamento dal gruppo capitanato da Andrea Reale, che perde, così, una delle sue colonne portanti.