Minori la città dell’amore. Con un grande cuore, si veste di luce per S. Valentino

Minori, ieri, è diventata ufficialmente la città costiera dell’amore. Il perché? Ve lo spieghiamo subito.

Durante la giornata di ieri, un grande cuore fatto di luci rosse (il colore della passione), addobbato con tanti piccoli cuori illuminati, è stato sistemato dove, qualche mese fa, c’era l’albero di Natale.

Non si erano mai viste delle luminarie in questi periodi, ma Minori ha deciso di festeggiare il santo degli innamorati, San Valentino, così, regalando un grande cuore alla città.

Insomma una bellissima iniziativa che ha trasformato Minori, il Comune fiorito della Costiera Amalfitana, nel comune dell’amore.

Con questa poesia, l’amministrazione comunale di Minore intende augurare un buon San Valentino a tutti gli innamorati:

Ho conosciuto in te le meraviglie

meraviglie d’amore sì scoperte

che parevano a me delle conchiglie

ove odoravo il mare e le deserte

spiagge corrive e lì dentro l’amore

mi sono persa come alla bufera

sempre tenendo fermo questo cuore

che (ben sapevo) amava una chimera.

Alda Merini

Auguri a tutti gli innamorati