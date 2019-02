Minori, Fratellanza Minorese lancia la “Chiamata alle armi” – ANTEPRIMA

Minori, Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo il manifesto firmato dal capogruppo di Fratellanza Minorese, Antonio Cioffi. La “Chiamata alle armi”, ovviamente metaforica, suona come una sveglia con cui il gruppo di Cioffi vuole far leva sui propri concittadini, con l’approssimarsi delle elezioni amministrative di maggio nella Città del Gusto. Ecco il testo dell’esposto:

Chiamata alle “armi”

Per riuscire a destare questo paese dal torpore politico ed intellettuale non basterebbe un semplice appello ma occorre una vera e propria “chiamata alle armi”!

Le armi con cui proponiamo di combattere sono idee, concetti, programmi, ispirazioni, principi, fede nel cambiamento.

Abbiamo la voglia di CREDERE in una Minori migliore, che non ruota intorno alle decisioni di un RE circondato dalla sua cieca casta, chiusa in salotti grondanti grigia presunzione. È questa una categoria di pensiero e azione ormai usurata e sfinita, e non a caso giungono adesso le dimissioni di un caposaldo storico di “Via Nova” quale l’ex vicesindaco Tommaso Manzi.

Il nostro gruppo si sta muovendo per promuovere una lista competitiva per questa tornata elettorale, partendo da un nuovo candidato sindaco e cercando candidati che vogliono mettere al servizio della comunità per prima cosa VOLONTA’, tempo ed esperienza professionale.

Abbiamo lanciato “ponti” e interloquiamo con tutte le persone che posseggono ancora un pensiero libero, che non hanno nel cuore néodio né rancore, interessi o tornaconti personali. Aquesto punto però è definitivamente marcata la differenza di posizioni col capogruppo dell’altra minoranza, il quale ha snobbato del tutto una nostra richiesta d’incontro (durante il quale, comunque, avremo proposto un suo passo indietro per confluire in un nuovo disegno) e per di più continua costantemente a “corteggiare” alcuni membri del gruppo che rappresento.

MINORESI!! Questa battaglia è da fare adesso! Per dare un esempio alle nuove generazioni, per una Minori non più oggetto di politica clientelare ma soggetto di una rigenerazione dei valori, in una città più forte, più bella, più libera!

Antonio Cioffi- Capogruppo Fratellanza Minorese