A Minori in Costa d’ Amalfi altro che Reddito di Cittadinanza , c’è il “Polpo di cittadinanza” . Insomma la fantasia non manca in Campania, nella Divina Costiera amalfitana

L’idea è stata raccontata sul blog Minori di Angelo Sammarco e ha come protagonista Salvatore Criscuolo, figlio del pescatore Stanislao Criscuolo e dell’indimenticabile Sabettina Aceto.

Ebbene, poiché in questi giorni in televisione non si fa che parlare dei Reddito di Cittadinanza, Salvatore Criscuolo ha avuto l’idea di istituire il “Polpo di Cittadinanza” che prevede, come si evince dalle parole, non un incentivo economico per aiutare le famiglie in difficoltà, ma la concessione ai meno abbienti del pescato del giorno, nel caso specifico di Salvatore, di Polpi.

Foto blog Angelo Sammarco

E così Salvatore ha collocato un manifestino sulla sua piccola imbarcazione con la seguente scritta: “Si concedono polpi appena pescati a cittadini indigenti. Per ottenerli basta semplicemente avvicinarsi a questa barchetta quando al mattino torna dalla pesca”.

Come riporta sempre il blog di Angelo Sammarco, in molti si sono fermati a leggere il manifestino affisso sulla barca di Salvatore, elogiandone il singolare ma nobile gesto. Quindi accorriamo tutti per il “Polpo di cittadinanza”, sicuramente sostanzioso e gustoso