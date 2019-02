Minori (costa amalfitana): situazioni di grave pericolo per le strade interne

Minori, Costiera amalfitana . L’angolo di Gaspare Apicella

Mi capita spesso di attendere le m ie nipotine all’uscita della scuola elementare e media che affacciano aulla via Giovanni XXIII°; vi si affaccia la tendostruttura comunale, la scuola materna , il palazzetto delle arti e la pedonale per il villaggio Torre ed il Petrito; inoltre, alla fine di questa strada, c’è il frequentatissimo ufficio INPS e quello della SIAE.

Ebbene invito chiunque, dal momento che la strada è frequentata per lo più da bambini ed adolescenti,a reclamare a chi di dovere.

Il rischio di cadute è sempre presente e maggiormente quando piove: urge un intervento risolutore immediato. Facciamo percorrere quel tratto di strada, dalla cattedrale all’INPS, dove arrivano da tutta la Costa d’ Amalfi , alle auto ad ore stabilite.

Scendendo verso la piazza della Chiesa si incontra, alla’altezza del campanile,la pavimentazione in basalti (stupenda) pericolosamente sconnessa.

A due passi del laboratorio del veterinario (alla via Gatto) c’è un segnale stradale che da giorni chiede “pietà: vuole essere raddrizzato per non cadere sulle auto in sosta o in testa a qualche malcapitato.

Le altre situazioni negative (molte( le abbiamo segnalate in precedenza senza che qualcuno abbia mosso un dito: eppure io, nel mio piccolo, ho versato con la struttura delle mie figlie, bei soldini per la tassa di soggiorno. Figuriamoci gli altri o meglio quelli con .licenza e con tasse pagate, non gli abusivi del letto..