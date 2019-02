Sta registrando un grandissimo successo la Villa Romana di Positano all’edizione 2019 del BIT di Milano. Questo solo grazie al lavoro del team di Villa Madonna di Costantinopoli. Questa è una lussuosa dimora storica completamente affacciata sul mare e sulle sorprendenti meraviglie che fanno da sfondo al villaggio di Praiano cuore della costiera Amalfitana. Questa prestigiosa villa custodisce una storia affascinante che risale a molti secoli addietro e di cui alcune tracce sono ancora oggi rinvenibili in autentici dettagli d’arredo ed architettonici conservati all’ interno della villa.

Il BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, è una storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Come nel 2018 si sta tenendo a Fieramilanocity, nel centro di Milano. Da oltre trent’anni BIT favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. Un evento che è anche formativo con oltre un centinaio tra convegni e seminari sulle ultime tendenze di settore.

Questo fa capire l’importanza della promozione della Villa Romana in un convegno di tale portata. Situata sotto la chiesa di Santa Maria Assunta, davanti la spiaggia, la villa romana nasconde i suoi tesori a dieci metri di profondità: all’interno spiccano non solo i tanti reperti rinvenuti, ma in particolare gli affreschi. Il blu egizio della villa a Positano, rimasto intatto per duemila anni, conserva lo stesso splendore dei secoli passati, prima che la colata di fango misto a cenere e terreno dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. lo seppellì insieme alle sfortunate Pompei ed Ercolano.