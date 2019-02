Grande successo per la Fondazione Sorrento al BIT 2019 che si sta svolgendo a Milano. Anche l’organismo che si occupa di promuovere e formare le espressioni della cultura e dell’arte sul territorio sta riscontrando un successo rilevante all’evento milanese. Da sempre l’obiettivo della Fondazione è stato quello di valorizzare il patrimonio ambientale e storico-artistico locale, nonché di promuovere eventi e azioni di marketing territoriale. L’organo è presieduto da Gianluigi Aponte, armatore internazionale, che dimostrando profondo affetto per la sua terra d’origine ha accettato la Presidenza della Fondazione, con l’obiettivo di avere un valido team che con un lavoro sinergico tra la parte pubblica, rappresentata dal Comune, e i privati, possa programmare importanti eventi ed interventi finalizzati alla promozione dell’immagine della Città di Sorrento. Encomiabile il lavoro dell’amministratore delegato Gaetano Milano, il quale ricopre il ruolo in questione da luglio 2016.

Il BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, è una storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Come nel 2018 si sta tenendo a Fieramilanocity, nel centro di Milano. Da oltre trent’anni BIT favorisce l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. Un evento che è anche formativo con oltre un centinaio tra convegni e seminari sulle ultime tendenze di settore.