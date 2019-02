Un weekend sereno questo del 9 e 10 febbraio. Sole su tutto il territorio con qualche nuvola e leggere piogge domenica mattina.

Le temperature rimangono stabili, con qualche aumento. Temperatura minima di 6° e massima di 14°. Brezza leggera mare calmo.

Tempo giusto per passeggiate sulla spiaggia, per godersi a piano la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina in tutto il suo splendore.