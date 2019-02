Il sole caldo e la temperatura mite della scorsa settimana, che ci hanno fatto credere all’arrivo della primavera, sono state solo un inganno. Infatti, da venerdì il freddo sibberiano colpirà l’Italia, in special mondo l’area sud.

Nelle regioni meridionali cominceranno a soffiare venti forti di Bora e Tramontana con raffiche fino a 50Kmh che aumenteranno col passare delle ore. Ma la giornata peggiore sarà quella di sabato. Le raffiche di vento a 100Kmh soffieranno su gran parte del sud e fino alla Sardegna. Attese mareggiate, ma anche un veloce peggioramento delle condizioni meteo con possibili nevicate fino a quote molto basse, intorno a 100-200m. sui monti della Basilicata, Calabria e settori nord orientali della Sicilia.

L’aria gelida porterà ovviamente anche un generale e brusco calo delle temperature al sud dove potranno crollare fino a 10°C in meno rispetto a questi giorni. Ma il freddo si farà sentire anche sul resto della Penisola seppur in modo più attenuato nei valori massimi, questo grazie al persistere del tempo stabile e soleggiato. Tornerà invece a fare assai freddo di notte al nord e nelle aree interne del centro con valori anche sotto lo zero.

Da domenica la sitazione migliorerà.