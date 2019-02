Anche oggi, la neve è caduta in molte zone della Campania, anche in Costiera Amalfitana, precisamente a Tramonti, dove non si transita senza problemi. I volontari de “I Colibrì”continuano a monitorare il fronte franoso insieme al responsabile del comune Gaetano Francese.

Il freddo di questi giorni è stato proprio un duro colpo per tutti, ormai convinti che la primavera fosse imminente. Quella di oggi è stata più clemente e meno fredda delle altre e, nonostante un pomeriggio piovoso su quasi tutto il territorio, non è stata emanata nessuna allerta meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania.

Per i prossimi giorni, come scrivono gli esperti meteo, si prevede un vero e proprio miglioramento con un rialzo sensibile delle temperature e un tempo soleggiato. L’alta pressione africana si abbatterà sul Sud Italia a partire da domani e causerà un caldo fuori stagione, al punto tale che si potrebbe parlare già di assaggio d’estate.