Meteo: allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 14.00

Ematanata una nuova allerta meteo dalla Protezione Civile per la Regione Campania.

Cominciata alle 14.00 di oggi, l’allerta meteo non riguarda contizioni meteo avverse o rischi idrogeologici per pioggia, bensì riguarda forti venti e mare molto mosso. Durerà fino alle 20.00 di domani sull’intero territorio regionale.

Dalle 14.00 sono previsti “Venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte”.

Sulle coste e sulle zone alte il vento si sta già facendo sentire, e ci saranno peggioramenti in serata anche nelle zone centrali.

Sulle rive delle coste, per il momento, mare poco mosso, ma c’è la presenza venti forti in lontananza, quindi si prevedono grosse mareggiate in serata.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare il possibile impatto al suolo dei fenomeni attesi e, in particolare, di controllare le strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del mare.