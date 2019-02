Meta. Si avvicinano le comunali e si cominciano a configurare le alleanze. Sulla strada di Peppe Tito il Movimento Cinque Stelle

A Meta si avvicinano le elezioni comunali. L’attuale sindaco Peppe Tito è tra i candidati e sulla sua strada compare il Movimento Cinque Stelle. La grande sorpresa, infatti, potrebbe essere proprio quella legata ad una candidatura pentastellata e proprio in queste ore si susseguono le riunioni. Intanto il sindaco uscente continua la campagna acquisti e non manca qualche fibrillazione come con Antonelli. Non dimentichiamo poi il corteggiamento di Peppe Tito a Graziano Maresca, al quale avrebbe offerto il ruolo di vicesindaco. Oramai i tempi si stringono e le alleanze cominciano a definirsi. Non resta che attendere l’evolversi di tutte quelle situazioni che attualmente circolano nell’aria ma che ancora non hanno una valenza definitiva.