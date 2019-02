Meta: Anastasio, il vincitorie di XF12 sul palco di Sanremo

Ieri sera, grande stupore per tutti i suoi seguaci. Proprio così il metese Anastasio, vincitore della 12a edizione di X factor, è stato ospite sul palco dell’Ariston, per cantare, in compagnia di Claudio Bisio, il suo nuovo inedito “Correre”.

Sui social si parlava da qualche giorno della sua comparsa sul palco del 69° Festival di Sanremo, ma era tutto un se, tutto un forse, visto le sue storie su Instagram in giro per Meta con il suo cagnolino; eppure ieri sera, colpo di scena: Anastasio ospite alla quarta serata del Festival della Canzone Italiana con il suo nuovo brano inedito scritto appositamente per la grande serata.

Il brano ora è su Spotify e su RaiPlay si potrà rivedere la sua performance.

Il cantautore metese, che noi di Positanonews abbiamo avuto l’onore di conoscere appena ritornato a Meta dopo il trionfo nel noto programma di Sky, è stato molto acclamato dal pubblico e il suo inedito è piaciuto molto a tutti. Standing ovation all’Ariston per il giovane Marco, che a soli 21, quasi 22 anni, ha conquistato il palco più importante d’Italia.

Molti sono stati i tweet in cui il pubblico affermava:”Potete smetterla con il festival, ha vinto Anastasio!” nonostante lui fosse semplicemente un ospite.

Questo il primo di tanti debutti per il ragazzo, che infatti comincerà presto il suo tour nazionale, che ha fatto subito sold out in quasi tutte le tappe.

Anastasio, ti aspettiamo all’ Ariston anche il prossimo anno, ma questa volta come concorrente, con la speranza che tu possa trionfare anche su quel grande palco, perché hai un talento unico e una bravura straordinaria.

In bocca al lupo.