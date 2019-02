Meta: Amministrative 2019, esce la lista 5 stelle

Arrivata ieri la conferma, con il consueto video diffuso sul web in stile 5 stelle. A farne da protagonisti il professore Domenico Lusciano e la senatrice Virginia La Mura che hanno reso nota la decisione dei grillini di presentarsi alle urne per contrastare il tentativo di ottenere il secondo mandato da parte del “sindaco del popolo” Giuseppe Tito.

Stando al diktat firmato dai Cinquestelle, chiunque abbia intenzione di candidarsi alla carica di consigliere comunale e dunque far parte della lista dovrà far pervenire la propria richiesta presso l’ufficio dell’attivista metese Antonio Coppola, in via Cosenza.

Il locale è temporaneamente adibito a “sede elettorale” del Movimento Cinque Stelle. Come già evidenziato dai vertici del M5S, chi intenderà far parte della lista pentastellata non «dovrà avere interessi di comodo» per scendere in campo. Insomma, zero conflitti di interesse.