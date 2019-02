Meta, Amministrative 2019: C’è un nuovo movimento

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del nuovo Movimento civico “ViviAmo Meta”.

La campagna elettorale per le amministrative metesi non ha ancora detto ufficialmente chi sarà l’anti Tito. Nel clima generale di ripensamenti, scissioni e mal di pancia di partito, liste politiche o civiche, accordi preelettorali, arriva il nome della prima lista che andrà a dire la sua in vista del voto di fine maggio.

“ViviAMO Meta” è il nome dello schieramento nato dall’esigenza della società civile di contribuire concretamente al miglioramento del paese. Nato il giorno di San Valentino, dalla semplice riunione attorno a un tavolo di giovani, professionisti e soggetti politici che amano Meta. Il nuovo movimento civico fa del cuore la perfetta sintesi del suo scopo politico, rappresentato nello stemma.

In attesa di ufficializzare nomi dei componenti e candidato sindaco, il gruppo che correrà per rappresentare i cittadini di Meta nel nuovo Consiglio comunale rompe gli indugi ed esce allo scoperto quale Movimento Civico volto a raccogliere adesioni e simpatie funzionali a tale scopo, ascoltando le esigenze dei cittadini, dei commercianti e di tutti coloro che abbiano a cuore Meta e il suo futuro.

La campagna di adesioni è già partita da Facebook con “Vivi AMO Meta” – la pagina social dove tutti possono mettere il loro “mi piace” ed essere in contatto con questa nuova avventura metese.

Meta, 20.02.2019

“ViviAMO Meta Movimento Civico”