Meta al voto, patto Tito-Antonelli in pole. Maresca pensa ad una lista civica

Meta. Nelle prospettive per le prossime elezioni amministrative, il sindaco Giuseppe Tito e il suo predecessore Bruno Antonelli, potrebbero correre uniti alle Comunali, con l’ex vicesindaco in campo con una propria lista civica. Lo scrive Salvatore Dare su Metropolis, infatti “il sindaco del popolo” alle Amministrative della prossima primavera potrebbe vagliare una lista composta da numerosi big della maggioranza e da qualche aspirante consigliere riconducibile proprio ad Antonelli.

L’intesa appare praticamente blindata anche alla luce del fatto che sul fronte opposto il Partito democratico cittadino, guidato dal segretario locale Paolo Trapani, appare intenzionato ad affidare la leadership della lista a Tony Cocorullo, già da mesi ai vertici del partito metese. Sia chiaro: Tito sta sempre più prendendo le distanze dai democrat locali nonostante l’altro giorno abbia preferito comunque raggiungere Vico Equense per incontrare il segretario nazionale Maurizio Martina a cui ha chiesto un interessamento particolare per la vicenda della norma anti-Ncc.

E’ rimasto a dir poco scottato dal trattamento che, l’anno scorso, i vertici provinciali e regionali democrat gli hanno riservato per la possibile candidatura al Parlamento, alle Politiche. Prima sedotto e poi abbandonato pure per il rinvio a giudizio con l’accusa di aver intascato tangenti nelle vesti di assessore nella precedente consiliatura.

Ora dinanzi a sé Tito ha un cammino non molto semplice innanzitutto perché impelagato in un processo per corruzione molto duro e da superare magari con la prescrizione. Stando alle voci, seppur ci siano intese tutte

da definire, affiora evidentemente il rischio di scontentare qualche attuale alleato.

E il Movimento Cinque Stelle? Poche tracce della possibilità di riuscire a presentare una lista alle Comunali.

L’obiettivo è prendere parte alle Comunali ma soltanto nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti evoluzioni. Rimane da valutare il futuro dell’ingegnere Graziano Maresca il quale, nelle scorse settimane, si era dichiarato arruolabile per una candidatura in un’area civica.