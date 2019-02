Mercato San Severino. Un 20enne della Costa d’Avorio va in ospedale per dolori al petto, l’infermiera gli augura di morire

Mercato San Severino. Sta suscitando grande indignazione quello che è accaduto al 20enne Souleymane Rachidi, studente e lavoratore originario della Costa d’Avorio. Il giovane ha denunciato che la scorsa notte ha chiamato il 118 perché preoccupato per un dolore al petto. L’ambulanza lo ha, quindi, condotto al servizio di Pronto Soccordo del locale ospedale “Curteri” dove una donna del personale ospedaliero, probabilmente un’infermiera, avrebbe cominciato ad insultarlo dicendogli che doveva tornare al suo paese ed augurandogli più volte di morire. Il 20enne ha deciso di riprendere la scena con il cellulare e nel video girato si distingue in modo chiaro una voce femminile che lo offende. Il giovane, in seguito all’episodio, ha scritto un post sul suo profilo Facebook: “Questa è l’Italia? Dove la vita umana non ha nessun valore, in un ospedale pubblico dove ti dicono devi andare al paese tuo, devi morire perché sei nero? Dopo questo episodio ho deciso di non curami più e sono andato via da questo ospedale. Io sono fiero della mia razza e sono fiero di colore della mia pelle. Andate a dire a Salvini che sono ancora vivo”. Poi il 20enne, stante il persistere del dolore, si è rivolto al suo datore di lavoro che lo ha accompagnato all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stato sottoposto ai necessari controlli ed è stato accerto che il malessere era legato ad un problema bronchiale, facilmente risolvibile con una terapia farmacologica. Ora in molti chiedono che la direzione sanitaria dell’ospedale di Mercato San Severino faccia le dovute verifiche e prenda seri provvedimenti contro l’infermiera.