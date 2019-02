Meghan Markle incinta veste Armani in nero, non parla del divorzio da Harry e sfida Kate alla Duchessa di Sussex è riuscito il doppio colpo. Copiare e rivaleggiare con Kate Middleton nell’arte del riciclo fashion. E “rubare” a Harry il suo lavoro.

Già, perché Meghan Markle è riapparsa in pubblico per la seconda volta in 24 ore. Sorridente come se i rumors sul divorzio e i 37 milioni di dollari che la regina avrebbe pensato di darel come “buonuscita” dalla Royal Family non la riguardassero nemmeno.

Dopo la visita al National Theatre, è toccato alla City University ospitare la duchessa e il suo pancione da sei mesi avanzati.

Meghan in cappotto nero firmato Givenchy ha incontrato studenti e prof, in quanto patrona dell’Association of Commonwealth Universities. Ventiquattr’ore esatte prima, Harry aveva fatto lo stesso alla Lancaster House. Anche lui aveva incontrato i giovani del Commonwealth. I loro leader in particolare.Meghan Markle con lo stesso cappotto Givenchy di adesso, ma sul palco per le celebrazioni anglo-tedesche per i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Era inizio novembre 2018 e al suo fianco, sul palco, non c’era la regina ma la first-lady tedesca. Foto Instagram

Meghan ha scelto un cappotto a cappa che già aveva indossato ai primi di novembre, a Londra, durante le celebrazioni per l’anniversario della fine della Prima Guerra mondiale. L’episodio non fu dei più felici, per lei. Sul balcone, vicino alla Regina Elisabetta, c’era Kate Middleton. Lei e il suo Givenchy erano su quello a fianco.