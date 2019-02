Mauro Icardi e la lettera ai tifosi: “Amo questi colori ma…”

Mauro Icardi continua a scuotere l’ambiente nerazzurro. L’attaccante argentino, alla vigilia di Inter-Cagliari, resta un separato in casa dopo le vicende legate prima al rinnovo e poi dopo il licenziamento dai gradi di capitano. Il teso rapporto con la società e lo spogliatoio, lo strappo con Luciano Spalletti, l’ingerenza della moglie-procuratore Wanda Nara che sta trasformando la lontananza dal campo del marito in un caso mediatico, con le velenose uscite su Tiki Taka: questi ed altri sono i fattori che vorticano intorno al caso Icardi, con il numero 9 che ha deciso di professare il proprio legame alla maglia con una lettera ai tifosi, pubblicata su Instagram.

La lettera di Mauro Icardi

“E’ uno dei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. E’ in quei momenti che ho deciso di rimanere all’Inter, con l’Inter. Quando ho sentito che con i miei gol potevo aiutare l’Inter a essere più forte, di tante cose. Più forte dei problemi di fiar-play finanziario. Più forte delle nostre difficoltà, quando erano in tanti a giudicare che come squadra non valevamo un granchè. All”Inter. Con l’Inter.

E nonostante tutto, ho sempre deciso di rimanere. E per amore di questi colori. Ho rifiutato offerte che difficilmente un giocatore professionista avrebbe rifiutato, tanto più in condizioni simili. Ho giocato con dolori fisici che portavano alle lacrime dopo la partita, e nei giorni seguenti. Ma ho sempre solo insistito per scendere in campo, anche contro i consigli medici. Perche scendendo in campo ero riuscito a dimenticare ogni dolore, con l’unico obiettivo di dare tutto quello che potessi per aiutare questi colori. All’Inter. Con l’Inter. Per AMORE dei colori nerazzurri. Perchè c’è solo l’Inter. Ho mostrato ai miei figli che bisogna mantenere la speranza. Gli ho insegnato che vincere è difficile, ma che farlo con l’Inter ha un significato unico, che solo un vero interista può capire, e sentire. Gli occhi dei miei figli non mentono.

Questo amore per l’Inter lo hanno imparata a casa mia. Ho realizzato il mio sogno, ho realizzato il sogno di tutti noi interisti tornando in Champions League, con la squadra di cui ero capitano. Perchè ho sempre sentito e trasmesso amore per questi colori.

Ho sempre disapprovato quelli che alla prima occasione provavano ad andarsene dal club. Ho rispettato i tifosi, i miei compagni, la società, e tutti gli allenatori che sono passati durante la mia permanenza. Ho collavorato con il club, in campo e fuori, nell’inserimento di ogni nuovo giocatore. Io so cos’è l’amore per l’Inter, e i tifosi interisti lo sanno perchè hanno visto quanto ho sofferto, pianto, lottato e infine gioito per questi colori. All’Inter. Con l’Inter. Ma come detto, tutti i sacrifici sono stati fatti per amore di questi colori, e rispettando tutti.

Non so se in questo momenti ci sia amore e rispetto verso l’Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell’Inter. In una famiglia possono succedere molte cose, belle o brutte. E per amore si può sopportare molto, di tutto. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato. Nella mia storia. All’Inter. Con l’Inter”.