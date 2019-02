Maurizio Martina a Vico Equense “I nemici sono Lega e M5S, non nel PD”. Ma non la pensa così Renzi . Anche la Penisola Sorrentina si prepara per le Primarie PD. Non sappiamo se si ripeteranno gli scandali delle volte scorse, beccate da Fanpage a Napoli e in Campania, con spaccature feroci da Castellammare di Stabia fino a Meta. “Un Governao che sta portando alla recessione … ” E’ il refrain di Martina e di tutti i leader del Partito Democratico in vista delle primarie delle 3 marzo su cui incombe l’ombra di Renzi . “I nemici sono Lega e Movimento Cinque Stelle, la loro politica dissennata, la vicenda dei migranti ed il caso Diciotti dove Salvini deve affrontare il processo..” Quanto a processi il PD certo non scherza, senza una politica dissennata forse sarebbe ancora al Governo. Presenti alcuni rappresentanti di Massa Lubrense, Sorrento, Piano e Meta. Anche qui vengono in luce le contraddizioni di un partito che vede un suo rappresentante, anche se ancora senza tessera, quale il sindaco uscente Peppe Tito, fronteggiare una lista del suo partito. “Martina mi è piaciuto, è dinamico pieno di voglia di fare.. “, ci dice Raffaele Pane ( nella foto ), ma lo vogliamo mettere in guardia, prima ancora che il M5S e la Lega, come insegna la storia recente, si guardi alle spalle dal suo stesso partito.. In bocca al lupo