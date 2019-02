Matilde Brandi parla della malattia della madre a Verissimo che poi muore

Lacrime in televisione La mamma di Matilde Brandi non ce l’ha fatta ed è morta poco dopo l’intervista che la showgirl ha rilasciato a Verissimo. Proprio durante l’ultima puntata del programma di Canale 5 aveva raccontato la storia della sua famiglia e la malattia della madre 86enne.

La donna aveva iniziato a rifiutare il cibo e da anni era affetta da Alzheimer. Su Instagram l’annuncio della Brandi: «Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi! Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via non potevo immaginare».