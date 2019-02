DOMENICA DEL RICORDO E DELLA RIFLESSIONE

Tutti coloro che hanno conosciuto il piccolo Giuseppe possono domani con una marcia di solidarietà essere presenti per una giornata di riflessione e sensibilizzazione contro la violenza su i bambini , la parte più debole della nostra società.

Massalubrense è un paese che sente forte la voglia di esprimere il proprio dolore . Vicinanza alla famiglia e alla società civile . Una comunità che vuole dopo un mese ricordare un bambino che non ha potuto difendersi dalle botte del compagno di una madre particolare e non reattiva a comportamenti anomali e aggressivi. La violenza gratuita crea tristezza disagi e un dramma per tutti.

Una passeggiata di solidarietà e una messa. Un corteo che muove i passi dalla scuola frequentata dal bambino fino a qualche tempo fa. Mobilità e testimonianza di affetto a Massalubrense per Giuseppe Dorice, che la penisola sorrentina non voleva lasciare per stare con la nonna. Noi di Positano news abbiamo riscontri che la nonna ha fatto di tutto per tenersi il bambino in penisola. Scelta che avrebbe così probabilmente evitato la violenza e poi il destino di morte.

Domani alle 11.00 è in programma a Massa Lubrense una celebrazione eucaristica in memoria del piccolo Giuseppe Dorice, il bambino di 7 anni ucciso di botte a Cardito il 27 gennaio scorso dal compagno della madre Valentina Casa. La messa sarà preceduta da un ritrovo di uomini e donne famiglie e che partirà dal piazzale antistante il plesso scolastico “Don Milani” per raggiungere la Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie in piazza Vescovado.

L’iniziativa è stata voluta congiuntamente dal Comune di Massa Lubrense, dall’Istituto comprensivo “Luigi Bozzaotra” e dalla parrocchia Antica Cattedrale di Massa Lubrense. Un momento di riflessione profonda che l’intera Massa Lubrense vuole recitare come società dell’amicizia e dell’amore. Porsi di fronte a seri problemi e disagi sociali comunità civile, religiosa e scolastica per dare una forte solidarietà a un mese circa dal tragico evento.