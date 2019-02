Massa Lubrense . WWF parte civile contro Passarelli per i lavori di Punta Campanella . Nella prima udienza tenuta davanti al Tribunale di Torre Annunziata giudice Emanuela Cozzitorto il WWF Terre del Tirreno nella persona di Claudio d’ Esposito, difeso dall’avvocato Giovanni Pollio, si è costituito parte civile contro gli amministratori della Passarelli, Giuseppe e Anna Passarelli e l’architetto Maurizio Schiazzano, rispettivamente ditta e progettista dei lavori di Punta Campanella . La società di Piano di Sorrento con il tecnico sono accusati nella vicenda dei lavori finanziati con tre milioni di euro dalla Comunità Europea per l’abbattimento delle barriere architettoniche in quella che è una delle più famose passeggiate della Costa di Sorrento e della Campania . Sotto i riflettori gli interventi invasivi, frutto anche di interrogazioni parlamentari, e , in base alle indagini della Forestale, presunti falsi nelle rendicontazioni e accuse di smaltimento del materiale non in una discarica come previsto