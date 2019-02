Massa Lubrense presente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Un nuovo momento costruttivo per la promozione del territorio con la presenza della vice sindaco con delega la turismo Giovanna Staiano. Massa Lubrense è stata presente nello stand della Regione Campania ed in quello di Federalberghi della Penisola Sorrentina che ha distribuito la nuova guida “Sorrento Coast” che inizia e finisce con due bellissime foto di una delle location naturalistiche più belle di Massa Lubrense, il monte San Costanzo a Termini.

L’assessore ha avuto rilevanti contatti istituzionali con la dirigente regionale Rosanna Romano e l’assessore al turismo Corrado Matera. Con loro e con i tour operator ha condiviso un discreto ottimismo che fa ben sperare per la prossima stagione turistica. Un confronto avvenuto in occasione della visita a Spazio Campania, in piazza Fontana nel centro di Milano, la vetrina delle eccellenze campane insieme al presidente di Federalberghi Costanzo Iaccarino e all’assessore regionale. Spazio Campania sarà uno spazio permanente espositivo che la Regione Campania mette a disposizione per promuovere e valorizzare i prodotti di eccellenza del territorio.

“Il nostro scopo-dichiara l’assessore Giovanna Staiano- è quello di promuovere la nostra terra con tutte le sue ricchezze paesaggistiche , culturali e gastronomiche, nella forte convinzione di puntare sempre più sul turismo sostenibile come volano dello sviluppo locale. Ho avuto, il piacere di fare un colloquio con l’assessore Regionale Corrado Matera il quale, come sempre, si è dimostrato molto attento alla nostra terra e con il quale ho fissato un appuntamento in Regione nei prossimi giorni per condividere una strategia turistica, basata su una una forte sinergia tra l’ente comune e l’ente regione, in vista della prossima stagione estiva”.