Massa Lubrense, dati non visibili: Comune non può consultare archivi tributari! “Situazione gravissima”

Una situazione paradossale e assurda quella che vede coinvolto il Comune di Massa Lubrense. Come reso noto dalla stessa amministrazione comunale, il Comune sarebbe impossibilitato a consultare gli archivi tributari in quanto risultano oscurati i dati fiscali dei contribuenti e di conseguenza non può notificare ingiunzioni di pagamento di qualsiasi tipo.

Come comunicato dal sindaco Balducelli, pare che la ditta appaltatrice del servizio di aggiornamento e manutenzione del sistema informatico ha oscurato i dati in quanto sarebbe in atto una diatriba legale col Comune stesso.

“Le banche dati complete, comprensive di tutte le informazioni saranno comunque acquisite dall’appaltatore nel corso della durata dell’appalto, saranno di esclusiva proprietà del Comune -ha dichiarato Balducelli- Le stesse dovranno restare nella piena disponibilità dell’ente per tutta la durata della convenzione e, a tal fine, dovrà essere fornita, senza oneri ulteriori a carico dell’ente, una procedura gestionale (software) che consenta, senza limiti temporali correlati alla scadenza di licenze, la visualizzazione, l’estrazione e l’elaborazione dei dati. Il tutto nei formati e nelle necessità dall’ente.

Allo stato attuale l’ente si trova a dover contrastare la situazione di gravissimo pregiudizio operativo che si materializza con l’indisponibilità dei dati fiscali che, essendo stati resi non visibili, sostanziano la fattispecie della sottrazione di un bene pubblico immateriale in titolarità dell’ente locale e del quale quest’ultimo con la tipicità del presente atto ne intende riacquistare ad horas la disponibilità e l’accesso”.

Ecco perché il Comune ha fatto sapere di aver avvertito anche la polizia postale.