Massa Lubrense. A causa del forte vento ordinata la chiusura dello stadio comunale “Marcellino Cerulli” fino al 28 febbraio

Massa Lubrense. Viste le forti raffiche di vento che stanno flagellando la città dalle prime ore di oggi causando notevoli danni e presa visione dell’avviso regionale di allerta meteo anche per la giornata di domani 24 febbraio, con forti venti nord orientali e con locali raffiche il sindaco Lorenzo Balducelli ha ordinato la chiusura dell’impianto sportivo comunale “Marcellino Cerulli” poiché sono presenti potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità anche per la presenza di due alte torri porta-faro soggette alla sollecitazione dei venti e, quindi, poco sicure. L’impianto sarà chiuso, oltre che per l’intera giornata di oggi, fino a giovedì 28 febbraio.