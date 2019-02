Massa Lubrense: Balducelli e la Cacace a Montecitorio

Il Comune di Massa Lubrense presente nell’Aula di Montecitorio all’incontro promosso dall’ANCI (Associazione nazionale Comuni d’Italia) sul tema dei beni comuni.

A rappresentare il Comune di Massa Lubrense il sindaco Lorenzo Balducelli ed il presidente del Consiglio Comunale Maria Cacace.

Oltre seicento sindaci presenti, il presidente nazionale dell’ANCI e sindaco di Bari Antonio Decaro insieme al Presidente del Consiglio del Ministri Giuseppe Conte ed al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.

“I Comuni sono l’avamposto delle istituzioni sul territorio. Sono gli enti locali a cui i cittadini si rivolgono in prima istanza per chiedere l’erogazione dei servizi essenziali e il soddisfacimento dei bisogni primari. La capacità dei sindaci e dei consigli comunali di rispondere alle richieste della popolazione è dunque decisiva affinché i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni”. Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico nel suo intervento in apertura dell’incontro con i sindaci e gli amministratori locali dedicato quest’anno al tema ‘Lo Stato dei beni Comuni. Si tratta di un compito delicato e difficile, reso ancor più gravoso negli ultimi anni dalla riduzione delle risorse umane e finanziarie a vostra disposizione. Credo – ha aggiunto il presidente della Camera – che tutti dobbiamo esservi riconoscenti per l’impegno e la passione con cui ogni giorno governate i vostri territori”.

“L’iniziativa dell’ANCI -dichiarano congiuntamente il sindaco Lorenzo Balducelli ed il presidente del Consiglio Comunale di Massa Lubrense Maria Cacace- ci ha dato la possibilità di confrontarci con tanti uomini e donne che tutti i giorni sono impegnati ad amministrare territori tanto diversi dai nostri. Abbiamo colto la sensazione di uno Stato fatto da tante istituzioni locali che lavorano al servizio del cittadino. Una bella Italia di cui ci fa piacere far parte”.