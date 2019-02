Massa Lubrense: AVVISO – 12 ore senza acqua per lavori di manutenzione Gori

Arriva un comunicato Gori che fa sapere la sospensione dell’erogazione idrica per 12 ore dal venerdì 15 febbraio a sabato 16 febbraio, per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete cittadina di Massa Lubrense

Gli operai dell’azienda saranno al lavoro nella fascia oraria compresa tra le ore 16 del pomeriggio di venerdì e le ore 4 di sabato mattina.

Le utenze interessate sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio di Massa Lubrense: Via Reola, via Casa Pastena, via Nastro Azzurro, via Termine, via Canale, via dei Campi, via Fontana di Forma, via Casa Parella, via Olivella, via Deserto, via Doppio Corso, via Ghezzi, via Pagliaro di Santolo e via Pontone (solo nel primo tratto all’incrocio con via Nastro Azzurro).