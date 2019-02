Massa Lubrense: Arriva un corso di attività fisica per gli anziani

E’ già una settimana che Massa Lubrense è partito il nuovo corso “Ridiventiamo Giovani” a beneficio degli anziani iscritti al Centro polifunzionale e per ogni ultrasessantacinquenne che intenda dedicare un po’ del proprio tempo al movimento fisico. L’attività è stata organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione e dell’Atletico Sant’Agata.

“Alla luce della positivissima esperienza dell’anno scorso abbiamo ritenuto utile e doveroso contribuire alla realizzazione del corso di ginnastica dedicato agli anziani organizzato in collaborazione con la società sportiva Atletico Sant’Agata.” Afferma l’assessore Giovanna Staiano che insieme alla presidente del Centro anziani Annamaria Terminiello ce la stanno mettendo tutta per mantenere, supportare un sistema integrato di servizi e attività, volto alla piena integrazione della persona anziana nel proprio contesto territoriale e culturale di riferimento, nella convinzione di dover continuare a contribuire allo sviluppo di una comunità solidale e accogliente in cui ogni cittadino possa esprimere i propri bisogni, siano essi materiali, sociali o relazionali.

“Il movimento è vita per tutti, per i più giovani e per i meno giovani, la professionalità, unita alla dolcezza dell’istruttrice Emanuela Scolari, garantirà agli anziani un’attività salutare e un piacevole momento di condivisone. Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni – conclude l’assessore – è possibile contattare la presidente del Centro anziani.”