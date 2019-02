Marella Agnelli e il suo amore per Napoli . Il messaggio di De Laurentiis patron della squadra anti Juventus per eccellenza che ha lasciato un messaggio in suo ricordo tramite il proprio profilo Twitter.

“Aurelio De Laurentiis a nome di tutto il Napoli partecipa al dolore della famiglia Agnelli per la scomparsa di Marella Agnelli “.

Il nove dicembre di vent’anni fa, Marella e il marito arrivarono assai presto al museo di Capodimonte. Amanti dell’arte, collezionisti di numerose opere, avevano accettato di finanziare con 650 milioni di lire il restauro dei sette arazzi sulla battaglia di Pavia donati a Napoli dall’imperatore Carlo V nel 1525. Restauro realizzato dai laboratori del Louvre, che Gianni e Marella avevano accettato di sponsorizzare, scrive Gigi di Fiore su Il Mattino . E nel dicembre del 1999, gli arazzi messi a nuovo furono rimessi in mostra a Capodimonte. Raccontò Mariella Utili, allora direttrice del museo di Capodimonte: «L’avvocato e la moglie erano in visita alla mostra sull’Ottocento allestita a Capodimonte nel 1997. Si fermarono dinanzi un dipinto di Cammarano e io, sfrontata, dissi non possiamo rimettere gli arazzi alle pareti perché sono in condizioni pietose, senza mezzi per restaurarli. Non potreste pensarci voi?»

I coniugi Agnelli accettarono, confermando il loro amore per l’arte, visibile nella pinacoteca a Torino, a loro intitolata, che ospita molte opere acquistate dalla famiglia. A Napoli, in privato, Marella e Gianni visitavano spesso il museo di Capodimonte, in cerca di nuove emozioni. E un giorno annunciarono sibillini: «Mandiamo in visita una donna, che piacerà al sindaco Bassolino e ai napoletani». Era il quadro «La baigneuse blonde» dipinto da Renoir proprio a Napoli, che fu prestato al museo di Capodimonte dagli Agnelli che ne erano da tempo proprietari. Rimase in mostra a lungo nella sale di Capodimonte.

L’AMORE PER IL MARE

Ospiti degli alberghi Excelsior o Vesuvio (qui rigorosamente nella suite Caruso), a volte a cena da «Mimì alla ferrovia», Mariella e il marito erano frequentatori del circolo nautico Italia. Nel 1976, vi acquistarono un 12 metri, il «Tomahawk», diventato troppo costoso per il circolo. All’Italia o al Savoia, gli Agnelli approdavano con le barche «Effeuno» o «Stealth». Una volta, ricordarono vecchi soci dell’Italia, arrivarono con David Rockfeller. Un’altra volta, trovarono chiuse le cucine del circolo che riaprirono in fretta solo per loro. Gli inviti alla regata «Tre golfi» per Mariella e Gianni Agnelli non mancavano mai.

Il mare grande amore e le puntate a Ischia, al «Regina Isabella», Capri o nella costiera amalfitana erano ricorrenti. C’è chi ricorda come Marella fosse spesso ospite della sua amica americana Mona Travis Strader a villa Bismarck, oggi decaduta e messa all’asta. Ne era così affezionata Marella, che inserì la villa nella sua pubblicazione sui «giardini più belli d’Italia». Al ristorante «Il Cantuccio a mare» raccontano ancora una delle ultime puntate di Marella in costiera dopo la morte del marito. Era il settembre del 2007, via mare arrivò a Massa Lubrense la comitiva di 10 persone con donna Marella e i nipoti Lapo e John Elkann. Frutti di mare crudi e penne con le zucchine era il menu.

Ma l’evento più rievocato, anche in pubblicazioni fotografiche, è il grande ballo a palazzo Serra di Cassano il 3 settembre del 1960. L’anno delle Olimpiadi a Roma e delle regate nautiche. Un grande ballo, con invitati principi, case regnanti, imprenditori e finanzieri. Un evento promosso dai Serra di Cassano e Mario D’Urso. C’erano anche loro, i coniugi Agnelli, sposi da appena 7 anni. Marella fu ammiratissima, con la sua classe e l’innata eleganza aristocratica in un sobrio vestito bianco.