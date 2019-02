Mammografia a Sorrento. Nelle farmacie non prenotano a nessuno. All’Ospedale neanche, se sei di Positano!

Mammografia a Sorrento. Questa mattina una donna di Positano va in farmacia a Sant’Agnello per prenotare una mammografia per poter utilizzare il nuovo e miglior macchinario che si trova nell’ Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, ma gli dicono che non è collegata la prenotazione. Se vuole può andare a Portici. Allora questa persona va all’ospedale di Sorrento e gli dicono che non è possibile fare la prenotazione perchè di Positano e infraquarantennale. Ci chiediamo se sia normale o se questo non agevoli centri privati a discapito di quelli pubblici che dovrebbero dare maggiore affidabilità ed economicità . Poi si parla di prevenzione di tumore o cancro al seno