Maltempo, vento abbatte muro ad Alvito: due morti nel frusinate

Tragedia nel frusinate: crolla un muro per il forte vento, morte due persone. Il maltempo ha fatto due vittime ad Alvito. In via Colle Mattarino un muro alto circa due metri è crollato insieme a parte di un capannone agricolo.

Il crollo del muro ha coinvolto quattro persone, le vittime sono Guido Albassi, 70 anni, di Veroli e Carlo Diana, 72 ann,i di Alvito. Sono rimasti gravemente feriti Vincenzo Diana, 75 anni, di Alvito e Franco Zeppieri, 69 anni, di Veroli. Sono tutti pensionati. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.

Pare che il gruppo di fosse messo sotto il muro per proteggersi dal vento. Le violenti raffiche stanno creando disagi anche per i soccorsi. L’eliambulanza non è potuta decollare dall’ospedale di Sora alla volta di Roma per trasportare Vincenzo Diana. Franco Zeppieri ha riportato lievi lesioni ad un piede. Sul caso indagano i carabinieri.

