Che questa giornata non sarebbe stata delle migliori lo sapevamo già.

Da questa settimana, infatti, il maltempo sarebbe tornato in Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina, ma il suo arrivo è stato brutale.

Poco fa, infatti, a Ravello, la grandine è venuta giù a flotti per molto tempo.

In Costiera, questa mattina, trombe d’aria in mare vicino le coste, come abbiamo già riportato questa mattina.

A Napoli, invece, vento forte, neve e pioggia hanno preoccupato i residenti. Nelle zone centrali, infatti, il vento è riuscito ad abbattere cassonetti e a sradicare un palo della segnaletica stradale. Un vero uragano di circa 15-20 minuti.

Infine, in Penisola, vento e abbondanti scaricate d’acqua hanno colpito la maggior parte della zona, soprattutto quelle collinari dove il vento è molto forte.

Le temperature, rispetto ai giorni passati, sono in calo, arrivano fino ad una minima di 4 gradi. Mare mosso in quasi tutte le zone.

Nelle zone superiori ai mille metri di altitudine neve e venti freddi. Temperatura minima 1 grado.

Probabili schiarite in serata, con piogge deboli. Nella giornata di domani, invece, qualche nube e cielo sereno per tutta la giornata.