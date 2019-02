MALTEMPO, STRADE E SCUOLE IN TITL VIDEO

Continuano a registrarsi disagi e danni a causa del maltempo, in provincia di Salerno. A San Cipriano Picentino, in Località Pezzano, è stato necessario istituire il senso unico alternato sulla Strada Provinciale che collega le frazioni di Filetta e San Mango dopo lo smottamento ed il cedimento del manto stradale. Immediato l’intervento di messa in sicurezza che ha garantito il senso unico alternato per raggiungere le località di San Mango, Filetta e San Cipriano Picentino. A Pellezzano, resta chiusa la strada statale 27, dopo la frana di ieri ed in attesa di mettere in sicurezza il costone roccioso. Oggi scuole chiuse a Nocera inferiore, Sarno, Angri e Cava de’ tirreni dove il sindaco Vincenzo Servalli ha chiesto lo stato di calamità.