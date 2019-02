Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. In quest’articolo cerchiamo di fare un sunto con aggiornamenti di quello che sta succedendo.

A Piano di Sorrento, si registrano per il momento più disagi: il vento forte ha abbattuto le fioriere del belvedere della Ripa di Cassano e diversi alberi ed arbusti a Villa Fondi e su via delle Rose, che attualmente è chiusa al traffico per consentire la pulizia dai rami caduti e la potatura degli altri alberi non danneggiati dal vento.

di 6 Galleria fotografica Disastri e disagi del maltempo









Anche Via F. Ciampa a Sant’Agnello è stata chiusa al traffico.

Dopo il cavo caduto a Sant’Agata, che abbiamo riportato poco fa, tanti sono gli episodi di disagio.

Il risveglio è stato un po’ forte per tutti: cali di corrente, neve nelle zone collinari, motorini abbattuti per le strade e foglie, rami e buste della spazzatura volanti un po’ dappertutto.

In quasi tutta la zona si sono registrati diversi blackout, compresa Positano.

Scuole chiuse in alcune zone collinari, come Tramonti, a causa della neve.

Motorini danneggiati e abbattuti in strada, dove per l’ennesima volta il vento ha fatto “effetto domino”.

Si continuano a registrare frane sulla carreggiata, infatti a Massa Lubrense un forte masso è caduto, creando disagi alla circolazione.

Le forti raffiche di vento hanno causato disagi anche con il trasporto marittimo, infatti le partenze per le isole sono state soppresse a causa del mare molto agitato.

A Meta le onde sono altissime.

A Sorrento, nell’incrocio di Marano c’è un albero oscillante molto periocoloso.

Arrivano anche segnalazioni da alcuni privati, dove il vento sta arrancando problemi alle case e ai giardini: infatti come potete vedere nelle foto alcune tegole sono saltate da una casa.

Insomma una situazione quasi disastrosa e come al solito Penisola e Costiera sono vittime di tanti dissesti e disastri a causa del vento e delle altre condizioni climatiche avverse.

Presto altri aggiornamenti.