Maltempo: incendio sui binari in Calabria, ritardi treni anche di 13 ore

Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore.

Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 era stata sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari: è ripresa alle 9 la circolazione ferroviaria fra Siracusa e Augusta, come rende noto Rfi. Un treno ha registrato 90 minuti di ritardo, mentre un regionale è stato cancellato e sostituito con autobus.

3.500 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore – Sono stati 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per maltempo nelle ultime 24 ore. Lo rende noto lo stesso Comando sul proprio profilo Twitter. Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000). Proseguono le operazioni nel Centro-Sud Italia, soprattutto per i danni causati dal forte vento. ANSA