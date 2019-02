Maltempo, frane anche a Cava de’ Tirreni: chiuse via Di Domenico e via Cinque

Continua l’emergenza maltempo in Campania e soprattutto nel salernitano. Dopo la Costiera Amalfitana, anche Cava de’ Tirreni ha subito diversi danni a causa delle piogge di queste ore. Il Comando di Polizia Municipale, infatti, ha informato della chiusura al transito veicolare della SP360 Via Pasquale Di Domenco, Frazione Sant’Anna, al kilomentro 0+900 dal bivio di via M. Baldi. Chiusa anche Via Gaetano Cinque, Località Casa David. E’ stata, invece, riaperta via Abbro in senso alternato.