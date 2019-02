Confini e di Linde Medicale Srl. A far scoppiare il bubbone, con «un corposo esposto» depositato ai giudici contabili di Napoli, è stata l’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (Aspat). Ovvero l’Associazione che raccoglie gran parte delle Case di Cura convenzionate con la Regione Campania.

L’associazione denuncia che «i soggetti associati e in possesso dei requisiti di legge» vengono sistematicamente tagliati fuori dagli affidamenti domiciliari.

Prestazioni sanitarie che per legge «possono essere esternalizzate solo se affidate a centri privati accreditati», cioè «che rispettano gli standard minimi qualitativi predisposti dalla Regione».

Invece i soggetti ai quali vengono appaltati i servizi «non rientrano tra questi».

Nelle loro mani finiscono i malati terminali, ma anche disabili e anziani. A loro, si legge nel documento della Corte dei Conti, l’Asl Napoli 3 Sud affida le cure domiciliari palliative per malati terminali oncologici e non, per malati di sla e distrofia muscolare, per pazienti con nutrizione artificiale e in stato vegetativo, per quelli con malattie croniche in fasi avanzate e complicate. Ma nel mirino ci sono anche le cure domiciliari di tipo prestazionale, ovvero prestazioni sanitarie occasionali e a ciclo programmato per pazienti che non possono recarsi negli ambulatori. E le cure domiciliari per le persone che necessitano di un’assistenza continua e interventi programmati con prestazioni medico-infermieristiche, riabilitative e socio assistenziali.

Responsabili degli affidamenti illegittimi, e destinatari dell’invito a dedurre, oltre ad Antonietta Costantini, i direttori sanitari Manlio Carli e Luigi Caterino, i direttori amministrativi Domenico Concilio e Ciro Pone, i dirigenti amministrativi Francesco Di Palma, Carmela Frontoso e Fernando Sorrentino, il commissario straordinario Vittorio Russo, il commissario amministrativo Rosario Guida. Potrebbero essere condannati a restituire 23 milioni di euro.

