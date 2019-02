Maiori: Trasporto scolastico, arrivano segnalazioni anonime, ma non è stato Proto, ecco perché

Maiori, Costiera amalfitana . Salvatore Proto nelle scorse ore ha postato uno stato su facebook dove spiega che non è stato lui a fare una segnalazione anonima sul trasporto scolastico, tanto che ha deciso di tutelarsi denunciando ai Carabinieri della cittadina della Costa d’ Amalfi chi ha messo questa voce da corridoio. E’ una situazione pessima per l’amministrazione Capone.

Corre voce che il sottoscritto abbia fatto una segnalazione ANONIMA riguardo il trasporto scolastico.

Carissimi COMPAESANI maioresi, non sono stato io per i seguenti motivi:

1- nella mia vita mi sono sempre preso la responsabilità delle mie azioni mettendoci sempre la faccia;

2- non conosco nel dettaglio le problematiche che potrebbero affliggere il trasporto degli studenti;

3- sono un rappresentante di un partito politico quindi mi risulterebbe difficile fare un esposto anonimo;

4- vista l’attuale drammatica situazione, sarebbe stata una follia gettare altra benzina sul fuoco;

5- se avessi voluto dare il colpo di grazia a questa situazione, sarebbe bastato un altro esposto ai N.A.S., questa volta per il plesso scolastico di via Capitolo;

DEDUCO QUINDI, che tutta questa situazione, è stata architettata ad arte, da coloro che vogliono screditare la mia persona e il Partito che rappresento.

L’attacco politico di bassa lega, mi porta a pensare che quello che stiamo facendo a Maiori è sicuramente qualcosa di buono e che siamo sulla strada giusta.

Domani sarò dai Carabinieri per tutelare me e il partito che rappresento!