Maiori, l’Enpa Costa d’Amalfi salva un’altra tartaruga: volontari sempre attivi per la tutela degli animali

L’Enpa Costa d’Amalfi ci allieta con una bella notizie, infatti quest’oggi hanno messo in salvo a Maiori un’altra tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemis scripta elegans), appartenente alla stessa specie dell’ultimo ritrovamento: l’animale d’acqua dolce era sull’alveo del Reginna e sembra ferita, quindi si è provveduto tempestivamente al Centro Recupero Tartarughe di Napoli.

I volontari dell’Enpa continuano a dimostrarsi vigili e sensibili nella tutela degli animali in Costiera Amalfitana, portando avanti l’importante attività sulla prevenzione del randagismo: negli ultimi tre mesi, la locale sezione dell’Ente nazionale di protezione animali ha accudito e trovato casa ad oltre 50 cuccioli. Il Presidente Benedetto Amato, ci fa sapere che ci sono progetti interessanti per gli amici a quattro zampe.

L’Enpa si sta infatti adoperando per dare alla cittadina di Maiori un area di sgambamento per cani, che fungerà anche da area per addestramento e educazione cinofila. L’associazione infatti mira a sensibilizzare le persone sulle migliori pratiche da adottare per tenere sempre in salute il miglior amico dell’uomo, con tali progetti che vanno proprio in questa direzione: per realizzare tali iniziative e strutture, l’Enpa sta cercando di raccogliere dei fondi. (Immagine di repertorio)