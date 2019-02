Maiori giovedì consiglio comunale sulla scuola. Positanonews ha chiesto diretta streaming . Il consiglio convocato la mattina alle 10,30, nonostante l’interesse pubblico e il coinvolgimento della cittadinanza, è proprio sulla vexata questio della scuola sulla quale Antonio Capone si trova in grossa difficoltà .

A chiederlo le minoranze per “Un atto di indirizzo urgente a tutela immediata della sicurezza e dell’ordinato svolgimento della didattica della scuola primaria e dell’infanzia ”

Sotto i riflettori il progetto di demolizione della scuola, con la costruzione di box auto da parte della ditta Gemar dei Gargiulo di Piano di Sorrento .

Il rischio per il sindaco Antonio Capone è di non avere la maggioranza. Deve sperare che stanno tutti bene..

Capone ha contro i 4 consiglieri di minoranza e anche il distinguo di Raffaele Cipresso e Marco Cestaro che hanno costituito “Idea Comune”, gruppo indipendente nella maggioranza.

Non solo , ma ha contro una buona parte dei genitori . Si trovano a dover far lasciare durante l’anno scolastico i propri figli e a vedersi abbattere una scuola per dei parcheggi.

Positanonews ha chiesto di poter fare la diretta streaming , ma non ha avuto risposta.