Il nucleo Enpa di Maiori quest’oggi ha tratto in salvo un raro esemplare di tartaruga di acqua dolce. Il Trachemys scripta elegans, ovvero una tartaruga dalle orecchie rosse, galleggiava nelle acque del porto turistico: la specie d’acqua dolce era in letargo e si presume che sia stata trascinata a mare, dalle forti acque torrenziali di questi giorni. I volontari dell’Enpa hanno preso in cura l’esemplare di circa 1.200 kg, assistendola premurosamente.