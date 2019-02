Maiori. È in corso il comunale sulla sicurezza della scuola di via De Jusola. Si sta discutendo sul possibile trasferimento delle classi elementari nel plesso della scuola media di via Capitolo: proprio questa mattina alla minoranza è giunto un verbale della Prefettura sulle condizioni della struttura di via De Jusola, il cui alleggerimento antropico, consentirebbe di rientrare sulla situazione della sicurezza.

Dopo un’accesa discussione a Palazzo Mezzacapo, si vota sulla sospensione del trasferimento degli alunni in via Capitolo. Insieme ad Orizzonte (assente Civitas 2.0) ha votato a favore della sospensione del trasferimento anche il gruppo indipendente all’interno della maggioranza Idea Comune.