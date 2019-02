Maiori: I Carabinieri fermano venditori ambulanti che si aggiravano per la Costiera. Sequestrati materiali domestici.

Nell’abito dei servizi di contrasto alle truffe, i Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa di Amalfi, nella mattinata di ieri hanno intercettato due venditori ambulanti di materiale domestico, provenienti da Napoli, che si agiravano sospettosamente per Maiori con molta probabilità per acquisire -con la copertura della vendita “porta a porta”- informazioni e dati sul terreno, magari utili a successive truffe telefoniche.

Bloccati ed identificati dai Carabinieri, non hanno mostrato titoli validi alla vendita, e non hanno dato giustificazioni idonee.

Attesi anche i loro precedenti specifici, sono stati segnalati, multati amministrativamente, ed il materiale in vendita è stato sequestrato.

CAP. Roberto MARTINA :

《I CARABINIERI INVITANO TUTTA LA POPOLAZIONE A PRESTARE MOLTA ATTENZIONE al fenomeno delle truffe e ad INFORMARE DEI PERICOLI TUTTI I PARENTI ANZIANI affinchè, ingannate da un FINTO INCIDENTE del nipote o dall consegna di un PACCO TECNOLOGICO , non cedano alla richiesta di denaro di falsi avvocati, falsi carabinieri, falsi assicuratori, o falsi corrieri.

NESSUNA RICHIESTA DI DENARO CONTANTE PROVERRÀ MAI DALLE VERE FORZE DELL’ORDINE o da altri soggetti simili.

Per ogni evenienza CONTATTATE IL 112, possibilmente con un telefono cellulare , dato che molto spesso quello fisso è tenuto occupato dagli stessi truffatori che fingono anche di rispondere al 112.》